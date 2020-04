URGENTE: Cascavel confirma mais quatro casos de covid-19 e vai para 29 o número de infectados no município

A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou na tarde deste sábado (4) mais quatro casos da covid-19 no município, o total chega a agora a 29 casos da doença na cidade.

Conforme o novo boletim divulgado, o município está com 1546 casos suspeitos da covid-19, dos quais 675 estão em monitoramento e 27 em investigação. Já tiveram alta do isolamento 686 e 118 casos foram descartados por exame, 29 confirmados, 10 pessoas estão internadas e 1 óbito foi registrado no município.

Confira abaixo o perfil dos últimos casos:

– Sexo masculino, 28 anos, início dos sintomas em 29/03/2020, coleta para exame dia 31/03/2020 e resultado por laboratório privado em 04/04/2020. Sem histórico de viagem, contato de paciente confirmado. Encontra-se em isolamento domiciliar.

– Sexo feminino, 54 anos, início dos sintomas em 21/03/2020, coleta para exame dia 31/03/2020 e resultado pelo laboratório Lacen em 04/04/2020. Histórico de viagem a esclarecer. Encontra-se em isolamento domiciliar.

– Sexo feminino, 30 anos, início dos sintomas em 24/03/2020, coleta para exame dia 31/03/2020 e resultado pelo laboratório Lacen em 04/04/2020. Sem histórico de viagem, contato de paciente confirmado. Encontra-se em isolamento domiciliar.

– Sexo feminino, 59 anos, início dos sintomas em 20/03/2020, coleta para exame dia 31/03/2020 e resultado por laboratório privado em 03/04/2020. Sem Histórico de viagem, contato de paciente confirmado. Encontra-se em isolamento domiciliar.

Confira o boletim atualizado: