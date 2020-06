Uopeccan recebe doação de R$ 500 mil para combate da covid-19

O Hospital do Câncer Uopeccan de Cascavel recebeu nesta terça-feira (23), uma doação de R$ 500 mil, referente ao fundo Todo Cuidado Conta, criado pela RaiaDrograsil para o combate à covid-19 no interior do País.

O dinheiro será investido na compra de ventiladores pulmonares, monitor multiparâmetro, ar-condicionado, além de itens de proteção para a equipe de atendimento, como 260 mil luvas de procedimento, 30 mil toucas descartáveis, mais de 2.800 macacões impermeáveis e 216 máscaras N95.

A Unidade da Uopeccan de Umuarama é referência na internação de pacientes com coronavírus. O hospital conta com uma estrutura ímpar e capacidade para atender as necessidades de casos de isolamento.

De acordo com o presidente da Hospital do Câncer Uopeccan, Leopoldo Furlan, a doação é muito importante principalmente neste período que houve redução de 40% nas contribuições. “Agradecemos a RaiaDrograsil que é uma empresa de credibilidade no mercado pela iniciativa de ajudar os hospitais que estão na linha de frente. A Uopeccan é uma das privilegiadas por receber essa doação e vamos continuar prestando um serviço de qualidade e seguro aos nossos pacientes. Que esse gesto possa servir de exemplo para outras empresas”.

O presidente da RaiaDrogasil Marcílio Pousada, destaca a importância do projeto para ajudar hospitais não somente durante a pandemia, mas também quando voltar à normalidade. “O papel das farmácias na cadeia de saúde é essencial e se torna ainda mais fundamental nesse momento que estamos passando principalmente por ser a porta de entrada dos primeiros cuidados básicos. Além de auxiliar a cidade e região de Cascavel no combate ao coronavírus, o fundo Todo Cuidado Conta também deixará um legado de saúde pós-pandemia, reforçando nossa missão de provedor de saúde local, tornando o cuidado primário mais acessível e disponível”, enfatiza.