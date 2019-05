Uopeccan realiza bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal

O Hospital do Câncer Uopeccan, em Cascavel, fará um bazar com mercadorias doadas pela Receita Federal. Os produtos estarão à venda na associação dos moradores do bairro Tropical, das 9h às 17h, nos dias 14 e 15 de junho.

Entre os itens estão, brinquedos, perfumes, cosméticos, roupas, tapetes e eletrônicos, com preços acessíveis.

Para melhor organização, será distribuído uma única senha por PF. O limite de compra é de R$700 por CPF de pessoa maior de 18 anos, caso a peça ultrapasse este valor, o comprador poderá levar somente o item superior a compra. Além do limite máximo total de compras por pessoa, há também uma quantidade para cada item, sendo no máximo três unidades.

O Hospital do Câncer Uopeccan atende em média 1500 pessoas por dia, entre Cascavel e Umuarama.

Todo o valor arrecado com o bazar será destinado para o investimento do tratamento dos pacientes e, para a manutenção do complexo hospitalar de Cascavel e Umuarama.

A associação dos moradores do bairro Tropical fica na Rua Jequetiba, 873. Para mais informações (45) 2101-7002.