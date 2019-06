Unopar recebe mais de 60 oficinas e 1300 horas de aula durante Festival de Música de Cascavel

Entre os dias 14 a 21 de julho, a Unopar abre seu campus e disponibiliza toda a infraestrutura do curso de Música para receber a programação educativa do 30º Festival de Música de Cascavel, promovido pela Secretaria de Cultura e Esportes. Serão realizadas 66 oficinas, totalizando cerca de 1300 horas de aula que devem mobilizar aproximadamente 1400 músicos profissionais e estudantes de todo o país.

Única instituição de ensino superior no Oeste do Paraná a oferecer a licenciatura em Música, a Unopar Cascavel busca valorizar a educação de qualidade, o artista local e a difusão da cultura por meio do apoio ao festival. Os cursos da programação são gratuitos e possuem uma capacidade média para 20 pessoas.

Giordana Galvan Lube, docente da Unopar e também organizadora do evento pela Secretaria de Cultura, ressalta que muitos alunos da região se tornaram músicos profissionais, de renome nacional, e hoje fazem parte do quadro de professores do festival. “É uma oportunidade para que os interessados tenham acesso às atualidades do meio artístico, fazendo com que estudantes e profissionais interajam, criando espaços de trabalho para os músicos locais e promovendo a integração entre os municípios da região”, afirma Lube.

Os alunos poderão encontrar desde cursos focados em técnicas para instrumentos até oficinas mais abrangentes sobre História da Música, Instrumentos Reciclados, Musicalização Infantil e para Deficientes Visuais, voltado aos professores. Além das salas de aula, a Unopar disponibilizará uma infraestrutura técnica que soma 25 violões, 8 pianos, 5 teclados, caixas e mesa de som e kit percussão, dentre outros itens do curso de Música.

Carreira e oportunidades

O coordenador e maestro na região, Patrick Furlan Schultz, conta que a carreira de música atrai muitos estudantes das cidades vizinhas a Cascavel, como Marechal Candido Rondon, Quatro Pontes, Toledo e Assis. Muitos já trabalham na área dando aulas em prefeituras ou em escolas privadas, seja no ensino regular como em conservatórios de música.

“Um músico com licenciatura pode seguir por diferentes caminhos na profissão. Temos orgulho de ter entre nossos ex-alunos profissionais que se destacaram em áreas diferentes, como no canto lírico e música erudita, na musicalização infantil e até mesmo no ramo da tecnologia musical, abrindo um estúdio para ensaios de bandas, gravações e produção de discos”, esclarece Schultz.

Para se inscrever e acompanhar a programação completa do festival, basta acessar o site https://www.even3.com.br/fmc30anos/. O campus da Unopar Cascavel fica na Av. Rocha Pombo, 2005, Região do Lago.

Serviço:

Festival de Música de Cascavel / Programação educativa

Data: 14 a 21 de julho

Local: Unopar Cascavel (Av. Rocha Pombo, 2005, Região do Lago)

Programação e inscrições: https://www.even3.com.br/fmc30anos/

Mais informações: festivaldemusicadecascavel@gmail.com

