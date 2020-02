Unopar promove nova edição do Trote Solidário

Estudantes da Unopar Cascavel participam, ao longo de fevereiro e março, de mais uma edição do Trote Solidário. Este ano, calouros e veteranos estarão mobilizados para receber alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias de baixa renda do Município de Cascavel.

A proposta é que toda a comunidade acadêmica – em especial os novos alunos – contribua com a arrecadação de alimentos não perecíveis como arroz, feijão e macarrão.

De acordo com o diretor da unidade, José Rodrigues Macedo, a iniciativa reforça o papel da instituição como um dos principais agentes de transformação social: “O Trote pode e deve exercer um papel de conscientização e contribuir para formar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, além de fomentar o senso de coletividade”, avalia.

Realizado tradicionalmente pela Unopar Cascavel, o Trote Solidário é uma ação de boas-vindas aos alunos que visa à prática de ações de impacto social em benefício da comunidade e o exercício da cidadania.

Para os interessados em contribuir, as doações também podem ser feitas diretamente na unidade.

O que: Trote Solidário 2020

Doação de Alimentos não Perecíveis

Quando: até o dia 28 de março

Onde: Unopar Cascavel (Avenida Rocha Pombo, 2.005, Região do Lago)

Sobre a Unopar

Fundada em 1972 e credenciada como universidade em 1997, a Unopar é referência em inovação e é reconhecida pela vanguarda acadêmica em seus cursos de graduação, extensão e pós-graduação lato e stricto sensu.

Presente em Londrina, Arapongas, Bandeirantes, Cascavel e Ponta Grossa, além de atuar com polos de educação a distância distribuídos por todos os estados brasileiros, a Unopar presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde, Escritórios e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Unopar oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

Em 2011, a Unopar passou a integrar a Kroton. Para mais informações, acesse: http://www2.unopar.br.

Sobre a Kroton

A Kroton, que faz parte da holding Cogna Educação, uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, atende ao mercado B2C do Ensino Superior, levando educação de qualidade em larga escala. Presente em mais de 900 municípios em todo o Brasil, a companhia conta com 176 unidades próprias, 1.410 polos de ensino a distância e 846 mil estudantes sob as marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar. Transformar a vida das pessoas por meio da educação, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, é a missão da instituição, que trabalha para continuar concretizando sonhos em todos os cantos do País.