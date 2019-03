Unopar doa móveis escolares para o Núcleo de Educação

A Unopar de Cascavel, unidade Lago, doou 413 móveis escolares, entre carteiras e cadeiras ao Núcleo Regional de Educação, visando beneficiar escolas do Município. A doação realizada na última semana será distribuída para cinco colégios da cidade que já estavam com os móveis em defasagem, necessitando de melhorias.

De acordo com o professor e diretor da unidade, Anderson Stefanutto, a iniciativa é mais uma forma da instituição contribuir com o desenvolvimento social da cidade e região, proporcionando melhorias para educação. “Como instituição de ensino compreendemos a importância de oferecer um ambiente adequado e confortável para aprendiza”, explica.

Todos os materiais doados estavam em bom estado de conservação. “Com a doação da Unopar através do NRE de Cascavel, nós conseguimos suprir a falta de carteiras em nossa escola, e ainda deixamos as salas de aula mais bonitas e aconchegantes, contribuindo na melhoria da autoestima dos alunos”, comenta o professor e diretor do Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli, Wagner Reatti de Oliveira.