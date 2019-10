Universidades estaduais se destacam em ranking internacional

As Universidades Estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), Oeste do Paraná (Unioeste) e do Centro-Oeste (Unicentro) estão entre as melhores da América Latina e do Brasil, segundo ranking da consultoria britânica QS World Universitty Rankings.

O Regional Rankings Latin America 2020 considerou oito critérios de avaliação: reputação acadêmica, empregabilidade, proporção professor/estudante, qualificação docente, citações por artigo, artigos por instituição, internacionalização e impacto na web.

O ranking avalia apenas instituições que publicaram, no mínimo, 150 artigos na plataforma Scopus, a maior base de dados de resumos e citações – contém mais de 22 mil títulos de 5 mil editores em todo o mundo.

Os rankings da consultoria Quacquarelli Symonds (QS) estão entre as três principais classificações internacionais de universidades mais influentes, juntamente com o Times Higher Education World University Rankings e a Classificação Acadêmica das Universidades Mundiais.

“As avaliações nacionais e internacionais, ao longo de 2019, mostraram que as universidades estaduais do Paraná figuram entre as melhores do mundo no que diz respeito à formação de profissionais, desenvolvimento de pesquisa, parcerias com o setor produtivo e produtos inovadores”, destacou o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

Classificação

A UEL, UEM e UEPG melhoraram sua classificação em comparação ao ano de 2019. A UEL subiu 16 posições e ocupa a 86ª colocação. Em seguida aparece a UEM, que conquistou sete posições e agora está entre as 92 melhores da América Latina. A UEPG, que antes estava em 133ª colocação, está entre as 132 melhores. A Unioeste ficou na 161ª colocação e a Unicentro se manteve entre as 200 melhores.

Melhores do Brasil

As universidades estaduais do Paraná também estão entre as melhores do Brasil. A UEL ficou na 23ª posição, acompanhada da UEM em 25ª, da UEPG em 41ª, da Unioeste em 52ª e da Unicentro em 59ª.

No comparativo com as universidades estaduais brasileiras, a UEL, a UEM e a UEPG aparecem em 5ª, 6ª e 7ª posição, respectivamente. A Unioeste é a 9ª melhor universidade estadual do Brasil e a Unicentro é a 14ª.