Univel sedia o 1º Encontro Diocesano da Pastoral Política da Arquidiocese de Cascavel

O Centro Universitário de Cascavel – Univel sediou no dia 29 de fevereiro o 1º Encontro Diocesano da Pastoral Política da Arquidiocese de Cascavel, com o propósito de formar pessoas na consciência cristã dentro da política e contribuir assim para uma sociedade melhor. “A arquidiocese resolveu formar cidadãos que estão ligados às paróquias de Cascavel e região para que eles conheçam profundamente o que significa ser um cristão político. É um dia de compartilhar conhecimento e informações para que as pessoas busquem entender melhor o que é a política e como ela funciona, fazendo com que nós tenhamos uma consciência cristã mais responsável”, explica Ódina Silva.

O evento contou com a participação especial de líderes que contribuem para a transformação da sociedade, como o arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos e o ex-governador do Rio Grande do Sul e senador Pedro Simon, que abordou em sua palestra o tema “A importância e a postura do católico na política”.

O padre Paulo Adolfo Simões, da Arquidiocese de Pouso Alegre, em Minas Gerais, também esteve presente e abordou a temática “Contextualização do momento atual: polarização e radicalismo”. Para ele, os cristãos têm muito a oferecer à sociedade em termos de contribuição. “Essa é, ao meu ver, a grande questão e a Igreja vai ter algumas posturas que o evangelho apresenta para nós, como o bem comum, a questão de ajudar aos pobres, da valorização da democracia, da corresponsabilidade com o meio ambiente que é uma preocupação mundial e o avanço científico. Quando se fala em política eleitoral, é muito importante participar desse momento com consciência”, ressalta o padre Paulo Adolfo Simões.

Para o padre Reginei José Modolo, mais conhecido como Padre Zico, a política é uma das formas mais elevadas de fazer caridade e promover o bem comum. “O objetivo maior é ajudar cristãos da arquidiocese de Cascavel a receberem uma informação, podendo partilhar de suas experiências, encontrar na Igreja um espaço para apresentar seus anseios, desejos e dificuldades, dando a possibilidade de estar mais próximo desse âmbito como uma ação de fato evangelizadora, bem como compreender a atividade político partidária como uma iniciativa missionária de concretização do evangelho. A Igreja nada mais está fazendo do que realizando a sua missão, de preparar missionários para esse novo campo que é a política”, conclui.