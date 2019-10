Univel realiza maior evento de educação da região e Vestibular

O Centro Universitário de Cascavel – Univel vai receber nesta sexta-feira, dia 4 de outubro, estudantes concluintes do ensino médio de Cascavel e região para uma experiência incrível no maior evento de educação da região, o Univel Play e o Vestibular 2020.

O Univel Play começa às 9h com uma superestrutura montada para que os estudantes vivam experiências que vão ajudar a conhecer mais sobre o curso que desejam para o seu futuro, além de conversar com professores e acadêmicos sobre as áreas de atuação. Na sequência acontece a prova do Vestibular 2020, que será às 13h.

Open Univel

E no sábado tem mais… O Univel Play é um evento voltado para estudantes que vão concluir o ensino médio e em 2019 terá uma edição especial para visitantes: o Centro Universitário Univel estará aberto neste sábado (5) das 9h às 13h para receber a comunidade externa que deseja conhecer o evento. Na oportunidade, também será possível realizar a prova do Vestibular Agendado até as 16h.