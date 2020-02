Univel promove 4º Colóquio Brasileiro na Espanha, na Itália e em Portugal

Em busca da expansão do conhecimento através de parcerias internacionais, o Centro Universitário de Cascavel – Univel participou do 4º Colóquio Hispano-Brasileiro, um evento internacional que tem como propósito fazer a inter-relação e a compreensão do desenvolvimento do direito no Brasil e de outros países, especialmente na área de trabalho.

Representando a Univel, estiveram presentes a professora Elizabet Leal e o professor Alessandro Zeni. “É uma troca de experiências e isso é muito importante, pois professores do Brasil levam suas experiências e aprendem com professores da Itália, da Espanha e também de Portugal. É um momento de apresentar seus trabalhos e resultados das pesquisas. Isso enriquece o currículo do professor e especialmente o nosso conhecimento pessoal”, conta a professora Elizabet Leal.

Experiência internacional

O 4º Colóquio Hispano-Brasileiro é um evento desenvolvido e organizado pelo Centro Universitário de Cascavel – Univel e pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio Grande do Sul, composto por três etapas, sendo a primeira etapa em Parma, na Itália, a segunda em Madrid, na Espanha, e a terceira em Portugal, na Cidade do Porto.

As três etapas tiveram a participação de profissionais apresentando trabalhos, pesquisas relacionadas ao mundo jurídico, especialmente ao direito do trabalho e áreas afins. “O evento nasceu de uma conversa entre eu e a professora Denise Fincato, da PUC do Rio Grande do Sul. Desde então tenho participado de todas as edições, porque nós, como representantes da Univel, temos também o papel de organizadores”, explica a professora Elizabet.

Diante da procura de profissionais de outras áreas, este ano o Colóquio Hispano-Brasileiro assumiu um título diferente, baseando-se em direito e processos do trabalho e relações transdisciplinares, oportunizando a participação de profissionais que estudam em diferentes áreas como: o direito e a tecnologia, o direito compliance, o direito do trabalho, processo civil e o direito tributário. “Um evento internacional permite aos participantes experiência ímpar de troca de informações, onde são cotejados os contextos científicos e os resultados das pesquisas dos interlocutores com o que são aprimoradas as decisões e as conclusões obtidas. Como consequência, a humanidade colhe os louros do desenvolvimento científico, pulverizando-se as experiências das sociedades multiculturais”, diz o professor Alessandro Zeni.

Aprender e ensinar

O evento contou com a participação de professores do Nordeste, do Rio Grande do Sul e do Paraná. Com o Colóquio, ocorre também a Jornada de Investigação em Direito do Trabalho, que é voltada especificamente para pesquisadores, acadêmicos que estão estudando temas relacionados. “É uma oportunidade muito boa porque nós conseguimos ter uma visão mais ampla do que está acontecendo no mundo do direito fora do País, especialmente na área do direito do trabalho”, observa Elizabet.

Em 2020 haverá a 5ª Edição do Colóquio e a organização do evento já está em andamento. “Convido os professores para que façam suas pesquisas, desenvolvam seus trabalhos, escrevam artigos e submetam para apreciação, pois isso contribui com a formação do currículo. Alunos também podem participar. Eles devem ter o acompanhamento do professor orientador e são muito bem-vindos”, conclui a professora.