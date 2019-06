Univel presta homenagem aos trabalhadores da Cootacar

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Centro Universitário de Cascavel – Univel ofereceu um café da tarde especial para os trabalhadores da Cootacar (Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de Material Reciclável de Cascavel), como forma de agradecimento ao importante trabalho que eles realizam em prol do meio ambiente. A ação foi liderada pelo reitor da Univel, Renato Silva. “Admiro a coragem dessas pessoas de fazer um trabalho que às vezes nem é reconhecido pela própria sociedade, mas que, se não fossem eles, a cidade não seria o que é. A Univel e toda a nossa equipe quer manifestar com um simples café da tarde o nosso reconhecimento por essas pessoas humildes que se dedicam ao trabalho que ajuda a termos uma cidade limpa. Muito obrigado, de coração”, disse o reitor.

O trabalho realizado pela Cootacar é de extrema importância para o meio ambiente. Atualmente, a cooperativa faz a limpeza pública da cidade, trabalha com a questão dos resíduos recicláveis, separação, triagem e comercialização, de onde parte do recurso arrecadado vai para o pagamento das despesas e a outra para os cooperados. “Ao todo, são 70 famílias que sobrevivem da renda da cooperativa. Eles tomam café da manhã, almoçam e jantam no local. Momentos assim são importantes para refletirmos sobre o trabalho dos catadores”, explica o gestor da Cootacar, Jonatas Barreto.

Noerete Fontes de Oliveira trabalha com construção civil, mas atualmente está atuando na Cootacar. “Chegamos às 7h30 da manhã para trabalhar com a reciclagem, fazemos a separação, reciclamos e damos continuidade no material. Achei maravilhoso o café, gostaria que tivesse mais vezes”, diz Noerete.

Para a coordenadora do curso de Odontologia da Univel, Dayane Silva, é imensurável a importância do trabalho realizado por essas famílias. “É importante reconhecer o trabalho que essas famílias fazem pelo nosso meio ambiente. Nada mais justo que darmos um pouco de carinho para essas pessoas. Essa ação é uma forma de agradecer o muito que eles fazem pela sociedade”, expressa Dayane.