Univel Play e Vestibular 2020: Univel promove maior evento de educação da região

Muita diversão, conteúdos e aprendizados marcaram o maior evento de educação da região, o Univel Play + Vestibular 2020. Mais do que uma feira de profissões, a terceira edição do evento proporcionou um mundo de oportunidades e experiências para o aluno do terceiro ano do ensino médio, que pôde conhecer os cursos de uma forma mais dinâmica, com atividades que são realidade no dia a dia do acadêmico da Univel e interagir diretamente com professores, alunos e egressos. “O tamanho desse evento é consequência do trabalho. Estamos crescendo cada vez mais, e só crescemos porque é bom, realmente ajuda essa galera que precisa de orientação a conhecer os cursos de uma maneira bem interativa e divertida”, ressalta o pró-reitor Administrativo da Univel, Lucas Silva.

O evento foi idealizado para ajudar o estudante que sai do ensino médio com dúvidas sobre qual curso de graduação fazer. É uma oportunidade de aproximar esses alunos do ensino superior e proporcionar um dia repleto de experiências, atrações culturais e a energia positiva que só o Univel Play tem.

A estudante Renata da Cruz Teixeira estava em dúvida entre os cursos de Jornalismo e Fotografia, e foi no Univel Play que decidiu a profissão que quer para seu futuro. “Achei todas as oficinas maravilhosas, consegui tirar aprendizados da área do jornalismo e um pouco mais sobre fotografia. Tive a experiência de tirar fotos de outras pessoas e depois disso que tive certeza do que realmente quero, fotografia”, conclui Renata.

Além disso, nessa terceira edição do evento, aconteceu também o Vestibular 2020, o primeiro do Brasil a ser realizado em uma sexta-feira. O momento foi vital para a decisão do aluno, que conheceu oficinas dinâmicas e interativas de todos os cursos durante a manhã e à tarde pôde fazer o vestibular, com a escolha da graduação dos sonhos já feita. “Já tinha em mente o curso de Agronomia, mas ao ir ao Univel Play e ver na prática a oficina me fez ter certeza de que é esse curso que quero fazer. Aprendi várias coisas e achei incrível a criatividade”, conta Maria Vitória Parada de Souza.

Univel aberta para a comunidade

Aproveitando todo o sucesso do Univel Play na sexta-feira com os estudantes do ensino médio, em 2019 a instituição abriu o evento para a comunidade no sábado (5), oportunizando a todos os interessados conhecer os cursos, fazer o vestibular agendado e aproveitar um dia com atrações culturais, entre outras atividades.

“Só tenho a parabenizar todo o mundo que contribuiu com a organização e o planejamento do evento. Foi muito legal e os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as suas profissões de uma maneira interativa e também conhecer mais sobre a Univel, o espírito que a instituição tem, da nossa missão de ser um centro de ensino, mas também ter uma equipe bem animada, cheia de atitude, que sabe se divertir e trabalhar. Então conseguimos passar um pouco disso, da nossa comunidade, de quem nós somos”, conclui Lucas.