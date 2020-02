Univel participa de um dos maiores eventos de agronegócio do mundo

Com o tema “Reinvente sua vida no campo”, o Show Rural é um dos maiores eventos de agronegócio do mundo com o objetivo de trazer novidades, novas tecnologias, produtos e bons negócios para incentivar a evolução no campo. O Centro Universitário de Cascavel – Univel esteve presente no evento realizado de 3 a 7 de fevereiro com uma programação especial que envolveu criatividade e conhecimento. “A Univel quer estar junto para contribuir com tudo o que nós temos de bom, em especial através dos cursos ligados à área e a bons professores comprometidos com a transformação das pessoas por meio da educação. O Show Rural é um evento que orgulha não só nós, cascavelenses, mas o Brasil inteiro. Que possamos nos desenvolver cada vez mais, ainda há muito para ser descoberto no mundo e nós fazemos parte dessa transformação”, disse o reitor da Univel, Renato Silva.

Educação em foco

O governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, mais conhecido como Ratinho Júnior, passou pelo estande da Univel acompanhado do reitor Renato Silva, entre outras autoridades importantes, como o secretário de Estado do Planejamento do Paraná, o cascavelense Valdemar Bernardo, e o chefe da Casa Civil, Guto Silva. “Quero destacar a importância de termos uma instituição de ensino superior como a Univel participando deste evento. Nós só vamos transformar a sociedade através do incentivo à educação e aqui, em Cascavel, a Univel faz parte desse projeto”, destacou o secretário de Estado do Planejamento do Paraná, Valdemar Bernardo Jorge.

Para o diretor-presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, a participação da Univel no Show Rural foi essencial no incentivo à busca pelo conhecimento. “Quero agradecer a participação da Univel no Show Rural, que está sempre contribuindo na área educacional e na formação de pessoas que fazem a diferença. Fico muito contente quando vejo a abertura de novos cursos com professores de nível profissional cada vez melhor, pois isso melhora as condições do oeste do Paraná e nos faz crescer cada vez mais, pois tudo começa pela educação”, ressalta Dilvo Grolli.

Programação especial

Quem passou pelo estande da Univel na Avenida Show Rural pôde participar de uma programação especial, conversar com os professores e a equipe para tirar dúvidas sobre os cursos, assistir às palestras da área e também realizar a prova do vestibular. O acadêmico de Agronomia André Bossoni participou das atividades e compartilhou sua experiência como estudante da Univel. “É fantástico participar desse evento. No Show Rural, você consegue ver na prática o que aprendemos no curso de Agronomia, sendo uma oportunidade para absorver informações com empresas e pessoas bem preparadas da área”, avalia o acadêmico.

Para o coordenador do curso de Medicina Veterinária, professor Paulo Figueira, é uma oportunidade para os visitantes de conhecer mais sobre os cursos da Univel, em especial Agronomia e Medicina Veterinária. “Planejamos palestras de uma forma mais ampla para que todos tenham informação suficiente para poder aplicar em suas propriedades, na vida e no sistema produtivo”, explica.

O professor de Gastronomia, André Luiz Zampier, ressaltou a importância de diferentes cursos estarem presentes no evento. “É muito interessante participar de eventos como esse. No caso do curso de Gastronomia, nós mostramos todo o processo do alimento até chegar à comida pronta, que faz da gastronomia uma ciência. Demonstramos para o público que o estudo dessa área requer que você pense diferente e o legal é que isso nos deixa próximos da comunidade”, conclui André.