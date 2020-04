Univel e Fundetec: Impressoras 3D na produção de máscaras para combater o coronavírus

Por meio do uso da tecnologia, instituições do mundo todo estão elaborando soluções para combater esta pandemia da covid-19. Em Cascavel, que é um polo de saúde no Paraná, a tecnologia também está sendo usada para combater a transmissão do vírus.

A iniciativa da produção foi da Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel), que, em parceria com a Univel, propôs a produção das face shields em impressoras 3D visando mais segurança aos profissionais de saúde.

A Univel disponibilizou uma impressora 3D, já utilizada nos laboratórios da instituição, para a elaboração e a prototipagem das máscaras, aumentando a capacidade de produção dos equipamentos.

O coordenador do curso de Engenharia Mecânica e de Produção, Germano Assunção, foi quem levou os equipamentos até a instituição: “A impressora, a partir do desenho, imprime a parte cinza [foto] e depois é encaixada uma folha de acetato, servindo como uma segunda proteção, além da máscara N95 ou outra máscara descartável”, explica o coordenador.

A parceria vem agregar ainda mais às iniciativas para o combate ao coronavírus, pois reduz o contágio do vírus. “A principal função dessas máscaras é proteger de fluídos corporais, levando mais conforto e segurança aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia. É um orgulho para nós contribuir com a segurança desses profissionais tão importantes para a saúde de toda a população”, explica o pró-reitor administrativo da Univel, Lucas Silva.

Com essa parceria, com seis impressoras 3D, a cada três horas 30 máscaras são fabricadas. É esperada a fabricação de mais de 200 peças que serão entregues para os profissionais da saúde e da Acesc.

Como funciona

A máscara é construída com três partes: o suporte, feito pelas impressoras 3D, a folha de acetato e um elástico. Após a montagem, são finalizados em uma máquina de corte a laser. No uso, junto de outros equipamentos de segurança, criam uma barreira física para evitar o contato com o vírus.

Por: Núcleo de Comunicação