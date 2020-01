United e City duelam pela semi da Copa da Liga Inglesa

Londres – A bola volta a rolar com classe nesta terça-feira (7) na Copa da Liga Inglesa, com o clássico de Manchester na semifinal, entre United e City. O duelo pela vaga na final será às 17h (de Brasília), no Old Trafford.

O Manchester United quer repetir a boa partida que fez contra o City no último confronto entre as equipes. Em dezembro, os Diabos Vermelhos foram até a casa dos Citizens e numa ótima atuação venceram por 2 a 1.

“Temos que mirar em performances como essa contra o City. Você sempre quer ganhar troféus, é claro. Espero que sejam dois bons jogos e dois bons dias em Manchester”, disse o técnico Solskjaer.

Já o City, que sabe que o Campeonato Inglês está ficou muito difícil por conta da campanha espetacular do Liverpool, vê a chance de conquistas nas Copas.

“É uma semifinal. Quando você joga contra seu oponente por muitos anos, às vezes você vence e às vezes perde. Contra um clube de alto nível como o United, você pode ganhar e perder os jogos”, disse Pep Guardiola.