Unipar recebe alunos do curso técnico em Farmácia

A Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Toledo, recebeu alunos do curso técnico em Farmácia do Centro de Educação Profissional em Biociências (CEPB) para uma aula de anatomia humana.

Mais de 30 pessoas puderam usufruir da estrutura laboratorial que a Unipar mantém nessa área. A aula foi ministrada pela professora do curso de Fisioterapia, Dora Segura.

Com o laboratório equipado com recursos modernos, referência regional no estudo do corpo humano, a Unipar pôde proporcionar uma aula bastante produtiva. “Posso garantir que foi rica em conteúdo prático, o que muito agradou os visitantes”, conta a professora.

Segundo o coordenador do curso de Farmácia, professor Douglas Rossi, trata-se de uma parceria entre as instituições: “Graças a essa amizade nós podemos possibilitar difusão e troca de conhecimentos”.

Segundo ele, esse encontro entre universitários e alunos do curso técnico estimula o interesse pela graduação: “São ocasiões que nos permitem mostrar o que temos de melhor na Universidade Paranaense e enaltecer nossos diferenciais e as possibilidades que o mercado de trabalho oferece para o profissional formado em Farmácia”.