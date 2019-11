Unipar promove momentos de descontração para alunos do Colégio Sesi

A Unipar sabe da importância do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para os alunos que pretendem ingressar no ensino superior. Por isso, promoveu um momento de descontração aos alunos do Colégio Sesi.

Cerca de 50 estudantes, que se preparavam para a primeira etapa do Enem, realizada no último dia 3, participaram de atividade voltada ao relaxamento e motivação. A ação começou com palestra da psicóloga e professora da Unipar, Marilena Olga Koch, que abordou como o comportamento dos estudantes pode ajudá-los a atingir suas metas. O curso de Educação Física também esteve presente, colocando as turmas para praticar exercícios físicos, o que ajudou na descontração e no alívio da pressão pré-prova.

UNIPAR

