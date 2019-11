Unipar participa da 18ª Meia Maratona

Um dos maiores eventos esportivos da região oeste, a 18ª Meia Maratona do Rotary Club de Toledo contou com a presença da Unipar.

A abertura do evento, a participação nas provas, a organização e a execução da Maratoninha e ainda a prestação de serviços aos atletas couberam a professores e acadêmicos.

Em parceria com o Rotary, a Unipar recebeu o Seminário de Saúde, que dá início ao grande objetivo das provas: a promoção da saúde e o incentivo à atividade física. “As palestras sobre exercícios físicos como saúde preventiva auxiliam na formação dos futuros profissionais e vêm ao encontro do que trabalhamos e agregam nossa matriz curricular”, disse o coordenador do curso de Educação Física, professor Robson Recalcatti.