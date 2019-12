Unipar lança mais uma turma de pós-graduação em Ciências da Pele e Dermocosmética

O curso de pós-graduação em Ciências da Pele e Dermocosmética surge com a proposta de fornecer conhecimentos atualizados aos profissionais Tecnólogos em Estética e Cosmética e outros profissionais da área da saúde, para a atuação com competência no campo facial, corporal, e atualização na área cosmética. Um dos objetivos é propiciar o desenvolvimento de procedimentos estéticos dentro da ética e dos limites técnicos, a fim de promover o bem-estar da cliente.

Além de oportunizar a ampliação dos conhecimentos, o curso visa refletir sobre os problemas e perspectivas na sua área de atuação e debater, analisar, avaliar diversos temas atuais no intuito de habilitar para o exercício na área de estética pré e pós-cirúrgica.

O cronograma incluiu a discussão de temas específicos, envolvendo disciplinas, como: Acne, rosácea e pele sensível: fisiologia e tratamento; Anatofisiologia da pele; Aromaterapia aplicada aos procedimentos estéticos; Atendimento de urgência e emergência aplicada à Estética; Auriculoterapia aplicada à Estética; Cosmetologia facial e corporal; Discromias: fisiopatologia e tratamento; Drenagem linfática manual; Dreno Taping – bandagem funcional aplicada à Estética; Eletroterapia; Envelhecimento e fotoenvelhecimento cutâneo: fisiopatologia e tratamento; Estética avançada aplicada às disfunções corporais; Estética íntima; Marketing em estética e cosmética: prospecção de novos clientes; Métodos de indução percutânea de colágeno; Nutricosméticos, nutracêuticos e alimentos funcionais; Pós-operatório das cirurgias plásticas – faciais e corporais; Técnicas de Spa; e Tratamento estético na gestação e pós–parto.

As inscrições seguem até março. As aulas estão previstas para começar em abril, em regime quinzenal, as sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h30 às 13h30. A coordenação é da professora Luana Tedesco. Inscrições, informações ou consulta ao programa de descontos, acesse o link pos.unipar.br ou ligue (45) 3321-1300.