Unipar lança especialização em Psicanálise Clínica

Sempre conectada com a sociedade, a Universidade Paranaense – Unipar traz para Cascavel cursos para suprir as demandas de qualificação profissional. Na área de Psicologia, uma novidade para 2020 é a pós-graduação em Psicanálise Clínica (Freud e Lacan), inédita em Cascavel.

O curso visa formar profissionais especializados na Teoria Psicanalítica, oportunizando pensar essa práxis a partir de um contexto histórico-cultural. As inscrições já estão disponíveis e podem ser feitas online, no link: pos.unipar.br.

Com temas específicos, a proposta é aprofundar os conhecimentos teóricos sobre a psicanálise, por meio de aulas teóricas e discussões sobre casos clínicos. A reflexão sobre a clínica psicanalítica permite aperfeiçoar sua prática clínica, onde casos clássicos da psicanálise serão debatidos, estudados e aprofundados, além de abordar os princípios e fins da prática psicanalítica, suas incidências na cultura e sua aplicação em campos de atuação profissional.

Dentro da abordagem serão trabalhados temas como Constituição do sujeito em Psicanálise; Neurose; Perversão; Psicose; Ética e formação: o desejo do analista; Fundamentos da Clínica I: A psicanálise e a psiquiatria, a técnica psicanalítica, entrevistas preliminares (Lacan e o retorno a Freud); Fundamentos da Clínica II: A construção do saber teórico e os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise; Psicanálise com crianças e adolescentes; Psicanálise e contemporaneidade; e Psicanálise institucional e saúde mental.

As inscrições estão abertas e seguem até março. As aulas estão previstas para começar em abril, em regime quinzenal, às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h30 às 11h50 e das 13h às 17h20. A coordenação é da professora Fernanda Fagnani de Souza. Para mais informações, investimentos e programa de descontos, acesse o site da Unipar ou ligue (45) 3321-1300.

Programa de Fidelização

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar é o programa de fidelização, um investimento da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os formandos a prosseguirem os estudos, concedendo descontos na mensalidade.

Ex-alunos formados em 2019 ganham 20% de desconto nas mensalidades do curso; formados em anos anteriores, 15%; ex-alunos de cursos de especialização concluídos na Unipar, 20%; e alunos de outras instituições, 10%. Os descontos se aplicam apenas aos cursos em nível lato sensu e valem somente se as parcelas forem pagas até a data do vencimento; não é concedido aos cursos com número de vagas inferior a 15.