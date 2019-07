O reitor da Universidade Paranaense, Carlos Eduardo Garcia, e a diretora de Pesquisa, professora Evellyn Wietzikoski, foram recebidos pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no dia 11 deste mês. Durante a audiência, eles discutiram projetos que a Unipar pretende desenvolver em conjunto com o governo federal. Mandetta foi bastante receptivo e demonstrou ter gostado do que foi exposto pelos líderes da Unipar.