Unipar diploma estudantes de nove cursos

Como sempre, as cerimônias de colação de grau da Universidade Paranaense promovem alegria e emoção entre formandos e familiares. No início do mês foi a vez de Toledo reviver a movimentação em torno das comemorações, encerrando o calendário de formaturas.

Em duas cerimônias, colaram grau acadêmicos das turmas de Estética e Cosmética, Fisioterapia e Farmácia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Mais de 400 novos profissionais empunharam o diploma. As solenidades foram presididas pelo diretor da Unipar, professor Ricardo Ferrazoli. Neste ano, em suas sete unidades, a Unipar formou 2.881 profissionais.