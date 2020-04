Unioeste Foz cria call center para atendimento sobre covid-19

Alunos e docentes do 4º e do 5º ano do curso de Enfermagem da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), câmpus de Foz do Iguaçu, estão realizando atendimento telefônico exclusivo para orientações sobre a covid-19.

No espaço montado na instituição, os voluntários fazem o atendimento das pessoas com dúvidas e queixas clínicas que apresentem os sintomas mais comuns do coronavírus (febre, cansaço, tosse seca).

A ação faz parte do Programa de Apoio Institucional para Ações Extensionistas de Prevenção, Cuidados e Combate a pandemia do novo Coronavírus, promovida pela Fundação Araucária, Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e Seti (Superintendência Geral de Ciência, Ensino Superior e Tecnologia).

Segundo o coordenador local do projeto, o docente Marcos Augusto Moraes Arcoverde, o serviço funciona de forma integrada às ações da Secretaria de Saúde de Foz. “Após a triagem e atendimento pela nossa central, caso seja apresentado algum sintoma que caracterize síndrome respiratória ou suspeita de covid-19, a pessoa é transferida para central telefônica instalada no Hospital Municipal”, explica o coordenador.

O serviço será disponibilizado inicialmente de segunda a sexta-feira, das 6h à meia-noite, em escalas.

O telefone é 0800-200-4502.