Unioeste doa projetos para o Zoológico de Cascavel

Os discentes do curso Engenharia Civil da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), câmpus de Cascavel, desenvolveram na disciplina de Sociologia Urbana ministrada pelo professor Rafael Mattiello, projetos para repaginar o Parque Municipal Danilo Galafassi, mais conhecido como Zoológico Municipal de Cascavel. Além de um pórtico para entrada, também foram planejados novos recintos para os primatas.

O professor, os alunos e o eleito diretor-geral do câmpus de Cascavel, Aníbal Mantovani, e o coordenador do curso de Engenharia Civil, Júlio Pacheco Monteiro Neto, foram até o Zoológico para doar os projetos elaborados.

Embora os alunos ainda estejam em formação, os projetos foram muito bem efetuados e elogiados. Caso a prefeitura decida executar algum deles, um engenheiro formado fará a revisão e a assinatura dos mesmos.

Atualmente, o zoológico conta com animais silvestres do Brasil, em cativeiro, incluindo aves, répteis e mamíferos. Entre felinos, leões e tigres são as únicas espécies exóticas. Os ambientes estão distribuídos entre a vegetação e há também pequenos animais, principalmente mamíferos e aves, livres no interior do parque.

No zoológico existem trilhas para caminhada em meio à mata nativa, áreas para piquenique, churrasqueiras, playground e estacionamento, além de estar localizado em seu interior o Museu de História Natural – Centro de Educação Ambiental Gralha Azul -, que possui 548 peças entre animais taxidermizados, rochas, cristais, ossadas, fósseis e outras curiosidades. O Zoológico conta também com um auditório com 50 lugares para aulas e palestras, filmes, slides e vídeo sobre educação ambiental.

Essa é mais uma iniciativa que liga a Unioeste à comunidade externa e visa melhorar a cidade.

Vale ressaltar que o Zoológico de Cascavel recebe semanalmente inúmeras escolas, não só da região, mas também de outros estados, além de receber um grande público de visitantes no final de semana.

Os discentes envolvidos foram: Viviane dos Santos Costa, Karina Satie Katto, Diego Dallabona, Marco Antônio Vieira Berti e Bruno Marcelus.