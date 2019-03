Unila oferta duas vagas de pós-doutorado em programas de pós-graduação

Dois programas de pós-graduação da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) – o PPGICAL (Programa em Integração Contemporânea da América Latina) e o PPGIELA (Programa Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos) – estão com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsa do PNPD/ Capes (Programa Nacional de Pós-Doutorado).

Cada programa está disponibilizando uma vaga e tem edital específico. O pesquisador selecionado receberá uma bolsa no valor de R$ 4.100, paga pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ), com duração mínima de 12 meses.

O Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/Capes) tem por objetivo promover a realização de estudos de alto nível; reforçar os grupos de pesquisa nacionais; renovar os quadros dos programas de pós-graduação nas instituições de ensino superior e de pesquisa; e promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos programas de pós-graduação no País.

Integração Contemporânea da América Latina

As inscrições para a bolsa de pós-doutoramento do PPGICAL são gratuitas e estão abertas até o dia 14 de abril. O edital está disponível em http://bit.ly/ICALposdoc. Para participar da seleção, o candidato precisa possuir título de doutor e publicações relevantes no último triênio, de preferência artigos publicados em revistas indexadas na área de Ciência Política e Relações Internacionais da Capes. O postulante à vaga também não pode ser aposentado ou estar em situação equiparada.

A inscrição deve ser feita mediante envio de e-mail para secretaria.ical@unila.edu.br, com formulário de inscrição, projeto de pesquisa, Currículo Lattes e cópia de comprovantes de publicação de artigos. Também deve constar, entre outras documentações, uma carta explicitando os interesses e as intenções, com indicação de no mínimo uma e no máximo duas linhas de pesquisa em que deseja atuar, além da indicação de até dois professores do programa, como possíveis supervisores.

O PPGICAL está estruturado em quatro linhas de pesquisa: Cultura, Colonialidade/Decolonialidade e Movimentos Sociais; Economia Política Internacional e Blocos Regionais; Política, Estado e Institucionalização; Geopolítica, Fronteira e Regionalização. Outras informações estão disponíveis em https://programas.unila.edu.br/ical.

Estudos Latino-Americanos

O edital que regulamenta a seleção do PPGIELA pode ser acessado em goo.gl/gMccDE. Para participar da seleção, o candidato precisa possuir título de doutor na área de Ciências Sociais e Humanidades, não pode ser aposentado (ou estar em situação equiparada) nem ser integrante do quadro de pessoal da UNILA.

As inscrições podem ser feitas pelo sistema Inscreva (inscreva.unila.edu.br), até o dia 7 de abril. O bolsista deverá dedicar-se integralmente às atividades do projeto de pesquisa apresentado e aprovado, além de ministrar, pelo menos, uma disciplina por ano em conjunto com docentes permanentes do PPGIELA.