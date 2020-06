Unicef lança série de programas infantis sobre saberes da Amazônia

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) disponibilizou hoje (5), em seu site e redes sociais, uma série de programas radiofônicos diários pensados para o público infantil e com foco na cultura amazônica. O lançamento coincide com o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje.

São 24 episódios protagonizados por personagens que integram comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, entre outras. Além de entreter crianças em fase pré-escolar ou em processo de alfabetização, a iniciativa busca contribuir para popularizar os saberes tradicionais da Amazônia.

A iniciativa faz parte do projeto Deixa Que Eu Conto, que o Unicef lançou em abril deste ano a fim de oferecer conteúdo e atividades que possibilitassem às crianças aprender em casa, de forma lúdica.

Cada programa possui 30 minutos de duração e, segundo a Unicef, estará disponível no site do fundo, no Spotify e no YouTube.