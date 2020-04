Umuarama registra a primeira morte por coronavírus

Umuarama registrou na madrugada desta quarta-feira ( 29), a primeira morte de uma paciente que tinha diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

Uma mulher de 61 anos que estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Uopeccan – hospital de referência para tratamento dos infectados – não resistiu à gravidade do quadro e faleceu.

A causa da morte apontada na declaração de óbito foi covid-19, além de outras complicações.

Conforme o protocolo de segurança para o caso, o corpo foi tratado ainda no hospital e recolhido pela Acesf em caixão lacrado, nesta madrugada.

O sepultamento será realizado com as medidas de segurança recomendadas em protocolo do Ministério da Saúde, no cemitério municipal. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a paciente possivelmente contraiu o vírus ao cuidar da mãe em São Paulo, onde ela esteve por cerca de 30 dias. A família permanece em isolamento e sob acompanhamento.