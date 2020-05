Umuarama: Mercado de trabalho

Os setores de construção civil, supermercados e hospitais contribuíram para de forma significativa para a contratação de 85 trabalhadores em abril, informa a Agência do Trabalhador da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura. Esse foi o saldo das dezenas de entrevistas e encaminhamentos intermediados pela agência, apesar da economia local atravessar um momento difícil em razão da pandemia do coronavírus, que exigiu medidas restritivas à circulação de pessoas, conforme a estratégia adotada pelo município para prevenção ao contágio.

Com todos os cuidados necessários, a agência está funcionando em horário normal – das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Para atendimento de Seguro-Desemprego é necessário agendamento, que pode ser feito através do site justiça.pr.gov.br.

Ontem (5), o sistema disponibilizava 57 vagas em áreas diversas, predominando a construção civil, hospitais e mecânicas.

“As vagas disponíveis podem ser consultadas diariamente nas redes sociais da Prefeitura. O candidato deve buscar vagas de acordo com o seu perfil. Caso encontre, deve dirigir-se até a Agência do Trabalhador com seus documentos pessoais e a Carteira de Trabalho”, orienta a chefe da agência, Camila Orlandini.

Se tiver smartphone e acesso à internet, o trabalhador pode instalar o aplicativo ‘Sine Fácil’, que pode ser baixado gratuitamente na loja de aplicativos. “Será necessário o QR Code, que será fornecido ao candidato na Agência do Trabalhador pelas atendentes dos guichês. Ele também pode ir direto à agência para consultar as vagas”, reforçou a gerente.

Camila explica que com a pandemia do coronavírus, muitos hábitos estão mudando na economia e, consequentemente, no mercado de trabalho. “Mas há oportunidades e novas maneiras de se adequar ao momento. O ideal é ficar de olho nesse novo cenário e perceber novas possibilidades que podem ser aproveitadas. Agora é o momento de se capacitar e há vários cursos online ofertados gratuitamente. Muitas universidades estão oferecendo cursos que podem auxiliar no crescimento profissional em diversas áreas”, explicou.

Na contramão da queda de atividade que muitos setores estão enfrentando, a crise do covid-19 também trouxe efeitos positivos na geração de empregos em áreas consideradas essenciais. “Há ainda outros segmentos com pouco impacto negativo, ou até positivo em alguns casos, como o e-commerce, tecnologia e entretenimento” acrescentou.

Os processos seletivos também tiveram alterações. “Muitas empresas estão fazendo entrevistas de forma online, portanto nesse momento é fundamental dominar as várias opções que a tecnologia nos dá para nos comunicarmos. Os candidatos devem estar atentos ao e-mail, Skype, Linkedin, WhatsApp, etc”, completou a gerente.