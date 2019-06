Após pouso forçado, aeronave cai em milharal em Cascavel-PR

Bombeiros atendem queda de avião em Cascavel: Uma aeronave com cinco pessoas sofreu queda na tarde desse sábado(8), no Jardim Cidade Verde em Cascavel.Várias equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender cinco pessoas que estavam na aeronave que caiu em um milharal.Quatro pessoas não tiveram nenhuma lesão, apenas uma pessoa teve ferimentos leves.

Uma aeronave caiu na tarde desse sábado(8), na área rural próxima do Jardim Cidade Verde em Cascavel.

Várias equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender as cinco pessoas que estavam no avião. Quatro pessoas não tiveram nenhuma lesão, apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves.

A aeronave estava há dois quilômetros de Cascavel-PR, o vento forte virou o avião, o piloto tentou pousar, mas acabou caindo num milharal próximo ao aeroclube do município.

Os passageiros informaram que saíram de Sertãozinho-SP, antes disso estavam em Valinhos-SP.