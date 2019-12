Uma gaúcha cascavelense

Olga de Oliveira Fagundes nasceu na pequena São Valentim, no Rio Grande do Sul. Foi lá que conheceu João Augusto Duarte Fagundes, mas precisaram das voltas da vida para se casar, em 1953, quando já estavam em Erval Grande.

A cidade gaúcha foi o berço dos cinco filhos. Mas, como o casal queria crescer e tocar o próprio negócio, a conclusão foi alçar grandes voos maiores e se mudar para uma cidade prometida ao desenvolvimento, e, então, em 1989 eles vieram morar em Cascavel. “Eles vieram para trabalhar no comércio. Mantiveram uma mercearia no Bairro 14 de Novembro durante 20 anos”, conta o filho Paulino Duarte Fagundes.

O casal residia em cima da mercearia e, apesar de Olga não trabalhar no comércio, era conhecida e muito querida no bairro.

Lazer

Para Olga de Oliveira Fagundes, felicidade era reunir a família e os amigos para confraternizar. “Ela gostava de ir à casa dos parentes e frequentemente faziam festas para reunir os filhos, os amigos e os conhecidos em sua casa”, lembra o filho Paulino Fagundes.

Olga também gostava de assistir às missas da Capela São Sebastião, no Bairro 14 de Novembro.

O diagnóstico

De acordo com o filho Paulino Duarte Fagundes, Olga Fagundes enfrentava problemas cardíacos. No dia 3 de dezembro ela foi internada após um mal-estar e faleceu três dias depois por conta de problemas no coração.

Olga deixa os filhos Paulino, Terezinha, Amauri e Neiva Duarte Fagundes, o marido, João Augusto Duarte Fagundes, nove netos e quatro bisnetos. O quinto filho de Olga, Neri Duarte Fagundes, faleceu em 1992.