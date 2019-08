Um mundo paralelo bem aqui

Fãs dos quadrinhos da Marvel costumam viajar com as teorias de multiverso, as quais sugerem que existem vários mundos simultâneos em realidades paralelas. Mas não precisamos de muita imaginação para ver mundos paralelos bem aqui, à nossa volta.

Um mundo onde pessoas simples vão às ruas enfrentar a polícia pelo “direito” de sobreviver de uma atividade ilegal.

Reportagem exclusiva desta edição revela que moradores da região de Guaíra se uniram para protestar pelo “direito de viver do contrabando”. Em um grupo de WhatsApp a que o jornal teve acesso, eles contam que boa parte do comércio local depende da renda da atividade e que precisam se organizar para pedir menos austeridade nas fiscalizações.

O desespero ocorre depois da forte repressão no Rio Paraná, que provocou a queda de até 80% do “faturamento” dessas famílias.

Claro que no grupo se encontram pessoas com enroscos com a lei e que incitam a base da pirâmide a fazer pressão contra as autoridades locais, mas também há pessoas que não conseguem ver o contrabando como algo ilegal, como um crime que sustenta as maiores organizações criminosas do País e que provoca prejuízos bilionários aos cofres públicos.

Como isso é possível? São pessoas dispostas a colocarem a cara a tapa para defenderem uma atividade clandestina que sustenta sua família porque não encontram outras opções de emprego. Talvez até haja sim, empregos, mas não tão rentáveis.

É uma realidade tão distinta da que a maior parte da sociedade está acostumada e que, de longe, limita-se a julgar. Talvez até consumindo aquele cigarro de origem ilegal, que emprega essas pessoas simples em uma atividade criminosa altamente rentável para as organizações criminosas. O multiverso é aqui.