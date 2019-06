Um alerta para os pais e educadores

O suicídio entre adolescentes que vivem nas seis maiores cidades do Brasil aumentou 24%, de 2006 a 2015, alerta a pesquisa da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Para os pesquisadores, desigualdade social, desemprego, falta de políticas públicas e a propagação da internet são as principais causas desse crescimento.

Belo Horizonte possui a maior taxa, seguido de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Chama a atenção que meninos (de 15 a 29 anos) têm três vezes mais chances de morrer em relação às meninas, uma vez que as tentativas de morte são mais letais, sendo nove mortes por 100 mil habitantes masculinos e 2,4 por 100 mil moradoras.

O estudo, feito com base nos dados do SUS, IBGE e do Coeficiente Gini, não analisou as faixas etárias seguintes, mas os pesquisadores acreditam que também há crescimento de suicídio.

Os dados brasileiros se chocam com o índice mundial, que no mesmo período caiu 17%.