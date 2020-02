Última rua sem asfalto no D. Pedro I recebe galerias

A Prefeitura de Umuarama iniciou a implantação de rede de galerias pluviais na Rua Miguel Martins de Melo, no Parque Dom Pedro I. Esta é a primeira etapa de serviço para a pavimentação desta que é a última rua sem asfalto em todo o bairro. A obra está no mesmo contrato com prestador de serviços contratado mediante licitação para pavimentação das ruas do Conjunto Sete Alqueires, anexo ao Parque Jabuticabeiras, onde o município está investindo R$ 1 milhão 645 mil 885,00 em recursos do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Serão 733 metros lineares de galerias e ligações (caixas, bueiros e poços de visita) e mais 3.200 m² de pavimentação em CBUQ (massa asfáltica quente). Parte da tubulação já foi implantada e na tarde desta quinta-feira, 27, a empresa realizava as escavações para mais uma etapa da rede pluvial. Em seguida serão realizados os demais serviços preliminares (terraplenagem, base de solo-cimento, meio-fio e sarjeta).

O contrato teve início em 28 de janeiro e o prazo de execução é 28 de maio deste ano. No total, serão 14 mil m² de pavimentação. “Esta é mais uma obra importante para a qualidade de vida dos moradores e também para estimular o desenvolvimento dos bairros. Tivemos um apoio muito importante dos vereadores da base de apoio para aprovar a adesão do município ao Finisa e no Parque D. Pedro estamos atendendo uma antiga reivindicação dos moradores desta rua, demandada pelo vereador Newton Soares”, comentou o prefeito Celso Pozzobom.

Além de Newton Soares, integram a base de apoio o presidente da Câmara, Noel do Pão, e os vereadores Júnior Ceranto, Ronaldo Cardoso, Maria Ornelas e Toninho Comparsi. Os recursos para a obra foram assegurados com o apoio do deputado federal Zeca Dirceu e do ex-deputado Dr. Osmar Serraglio, junto ao governo federal.

A vencedora da licitação foi a empresa André Luiz Longuini – EPP. “Após 35 anos de espera, a comunidade do Sete Alqueires pode comemorar. A pavimentação foi autorizada e os trabalhos iniciam nas próximas semanas. Boa parte da tubulação das galerias pluviais já está no bairro”, lembrou o prefeito.

Ampliação de UBS

A Prefeitura também autorizou a obra de reforma e ampliação da UBS do Parque Jabuticabeiras, com o investimento de R$ 168 mil 664,98 e prazo de execução de seis meses. “É uma alegria poder anunciar essas obras importantes para a comunidade, aguardadas com grande expectativa há muitos anos e que finalmente vão sair do papel”, completou Pozzobom. “O que era um compromisso passa agora a ser realidade”, reforçou.