UFC | Júnior Cigano volta ao octógono

Após passar por delicada recuperação de uma infecção bacteriana que o ameaçou de ter amputada a perna esquerda, há cerca de três meses, o brasileiro Junior dos Santos, mais conhecido como Júnior Cigano (foto), voltará ao octógono do UFC neste sábado, em Raleigh, na Carolina do Norte (EUA). Ex-campeão dos pesos pesados da organização, ele fará a luta principal do evento com o estadunidense Curtis Blaydes. Outro brazuca que lutará no evento e que está de olho em uma nova chance pelo título é Rafael dos Anjos, que já foi detentor do cinturão peso-leve e agora tenta fazer história nos meio-médios. Na quinta colocação do ranking da categoria (até 77 kg), ele mede forças com o estadunidense Michael Chiesa em Raleigh. O card preliminar está marcado para iniciar às 18h30 (de Brasília).

Relacionado