UFC 242 | Khabib volta para tentar unificar cinturões

A soberania da divisão peso-leve estará em disputa na luta principal do UFC 242, a partir das 15h (de Brasília) deste sábado (7), quando Khabib Nurmagomedov (foto) defende o cinturão da categoria contra Dustin Poirier. Além deste, o card terá mais cinco combates que prometem mexer com o futuro dos 70 kg. O circo do Ultimate está montado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e a luta principal é uma das mais aguardadas do ano. Após a vitória sobre o irlandês Conor McGregor, em outubro de 2018, que acabou em confusão e na suspensão dos dois lutadores, o russo Khabib Nurmagomedov volta ao octógono para tentar a unificação do cinturão dos leves. É que o estadunidense Dustin Poirier é o detentor do título interino, conquistado enquanto o campeão cumpria suspesão. Três brasileiros também estão escalados para participar do UFC 242: Edson Barboza, Davi Ramos e Diego Ferreira.