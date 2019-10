UFC 2043 | Campeão do peso médio será conhecido na Austrália

O cinturão peso médio (até 83,9 kg) do UFC será decidido no UFC 243 neste sábado (5), em Melbourne (AUS), entre o australiano Robert Whittaker, campeão linear, e o nigeriano Israel Adesanya (foto), campeão interino. O anfitrião do evento contará com o apoio da torcida para tentar emplacar sua 10ª vitória seguida no UFC. A última derrota de Whittaker foi em fevereiro de 2014. Já o último triunfo foi “duplo”, sobre Yoel Romero, em 2018 – numa revanche de 2017. Por sua vez, Adesanya ostenta ainda mais tempo sem derrota. O jamaicano de 30 anos nunca perdeu uma luta profissional, desde sua estreia, em 2012. No UFC, já são seis triunfos consecutivos, sendo o último sobre Kelvin Gastelum, em abril deste ano.