UEL abre inscrições para 30 especialidades de residência médica

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG) e a Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da Universidade Estadual de Londrina está com inscrições abertas para 98 vagas em 30 especialidades de Residência Médica do Hospital Universitário (HU/UEL). Os programas são direcionados a médicos graduados ou estudantes do último ano do curso de Medicina. As inscrições podem ser feitas até 7 de outubro, exclusivamente no site da Cops. O valor da taxa de inscrição é de R$ 692,00.

Conforme Edital PROPPG/DPG/DAM Nº 048/2019, a residência médica tem características de pós-graduação, com duração de até três anos, dependendo da especialidade. São realizadas aulas teóricas e práticas, totalizando 60 horas de carga horária semanal. O curso terá início em março de 2020.

SELEÇÃO – A seleção consiste em duas de duas fases: prova objetiva (1ª fase) e análise de curriculum vitae e arguição (2ª fase). A prova objetiva será aplicada pela Cops, em 10 de novembro, com início às 14 horas. O Cartão Informativo do candidato estará disponível para consulta e impressão em 30 de outubro no site da Cops. Serão divulgados local, horário e endereço de realização da prova.

A lista dos aprovados para a 2ª fase do processo de seleção será divulgada em 26 de novembro, às 17 horas. Os aprovados ainda passarão pela análise de curriculum vitae e arguição, que serão feitas pela Comissão de Residência Médica (Coreme), do Hospital Universitário.

RESULTADO – O resultado final será divulgado em 20 de dezembro, às 17 horas, no site da http://www.uel.br/proppg/portalnovo/.

Confira abaixo a relação das especialidades:

Anestesiologia

Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular

Cardiologia

Cirurgia do Aparelho

Cirurgia Pediátrica

Cirurgia Vascular

Clínica Médica

Dermatologia

Endocrinologia e Metabologia

Gastroenterologia

Infectologia

Infectologia Pediátrica (área de atuação Pediatria)

Medicina Intensiva

Medicina Intensiva Pediátrica (área de atuação pediatria)

Medicina de Família e Comunidade

Neonatologia (área de atuação Pediatria)

Neurocirurgia

Neurologia

Obstetrícia e Ginecologia

Oftalmologia

Ortopedia e Traumatologia

Otorrinolaringologia

Patologia

Pediatria

Programa de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica

Psiquiatria

Pneumologia

Reumatologia

Transplante de Córnea

Urologia