UCI do HUOP recebe novos berços aquecidos

A UCI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Universitário do Oeste do Paraná recebeu na sexta-feira (10) berços aquecidos, que diferentemente dos convencionais possuem um moderno sistema automatizado de aquecimento, que controla a temperatura de acordo com a necessidade do bebê. Nestes locais, os recém-nascidos ficam melhor acomodados sem a necessidade de retira-los nos procedimentos médicos. A UCI é anexa à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) concentra recursos humanos e materiais necessários para suporte às funções vitais do bebê prematuro. Nesta unidade, os bebês são assistidos por uma equipe especializada na área, além de ter equipamentos de ponta destinados às primeiras horas e dias de vida de um bebê prematuro ou que requerem atenção e tratamento médicos permanentes.

O diretor de Enfermagem, Rafael Muniz, explica que os berços estão entre os mais modernos e irão melhorar ainda mais os cuidados dos recém-nascidos da UTI Neo. É na UCI que ficam crianças que tem alta da terapia intensiva ou aquelas que necessitam de maiores cuidados e observação permanente.

O berço aquecido é um equipamento utilizado para os primeiros momentos de vida do recém-nascido e não substitui a incubadora. É composto por paredes de acrílico que possibilitam a visualização, aquecedor na área do colchão, entre outros. Na semana passada o Hospital recebeu uma moderna incubadora e respirador, doados pelo Rotary Club.

O equipamento foi comprado para o Hospital com recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal de Cascavel, Hermes Parcianello. Receberam os berços o diretor geral, Edison Leismann, o diretor administrativo, Rodrigo Susuki, o diretor de Enfermagem, Rafael Muniz e o responsável pela área de Patrimônio, Ademir Rocha.