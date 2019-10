UBS Vila Tolentino fecha de 15 a 17 para mudança e reabre na sexta-feira (18)

A UBS Vila Tolentino deixará de atender a população no atual endereço, na Rua Pio II, 930, no Bairro Neva a partir da próxima terça-feira, dia 15. A equipe ficará de terça até quinta-feira (17) dedicada na mudança, uma vez que a UBS voltará a funcionar no antigo endereço, na Rua Salgado Filho, esquina c/ 1º de Maio, na Vila Tolentino, onde o antigo prédio deu lugar a uma nova e moderna estrutura, que a comunidade passará a usufruir já a partir de sexta-feira, dia 18, em horário normal, das 7 às 19 horas.

De acordo com o gerente da Atenção Primária, Ali Hassan Haidar, “durante o período de mudança, os pacientes que necessitarem de atendimento podem procurar as unidades mais próximas ou as UPAS, em casos de urgência”.

Unidade totalmente nova

Em 2018 a UBS Vila Tolentino foi demolida para dar lugar a uma nova e moderna estrutura, atendendo a uma reivindicação antiga dos moradores daquela região da cidade, proporcionando o melhor em saúde, tanto na estrutura física quanto no atendimento qualificado.

A nova estrutura conta com área de 395,80m², tem três consultórios, sendo um odontológico e um diferenciado (com instalações sanitárias), área de recepção, salas de pré-consulta, aplicação de medicamentos, curativo, vacinas, enfermagem, serviço social, coordenação, ACS, reuniões, inalação, copa, farmácia, instalações sanitárias além de central de gases medicinais, central de GLP e abrigo de resíduos.

A obra demandou um investimento total de R$ 1.195.818,43 sendo R$ 415.864,88 provenientes de recurso federal e R$ 786.350,60 recursos próprios do Município, além de aproximadamente R$ 70.000,00 investidos na aquisição de mobiliário e equipamentos.

USF Colmeia

Na segunda-feira (14) volta a funcionar em estrutura totalmente revitalizada e ampliada a USF Colmeia, na Rua Horácio Ribeiro dos Reis, S/N. A unidade atende das 8h às 17h.

A reforma e ampliação da Unidade Colmeia demandou investimento na ordem de R$ 828.372,51, contemplando itens como a substituição de toda parte elétrica, hidráulica e sanitária, troca de pisos e revestimentos, esquadrias, forro e cobertura, pintura interna e externa, paisagismo, implantação de sistemas de incêndio e proteção de descargas elétricas, novo sistema de gases medicinais e GLP, entre outras.

Com 526,03m², a unidade conta com três consultórios médicos, consultório odontológico, escovário, sala de pré-consulta, sala de reuniões, banheiro adaptado, área de recepção, sala de coordenação, farmácia, almoxarifado, salas de vacina, procedimentos, serviço social, curativo, coleta e inalação, além de sala para as ACS, DML, copa, vestiários feminino/masculino e sanitários, visando atender a população com mais conforto e da maneira mais adequada possível.

A entrega oficial da obra será no dia 25 de outubro, às 17h.