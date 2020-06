UBS Porto Alegre em Toledo fecha para pacientes com síndrome gripal a partir desta semana

Antes utilizada para atendimentos a pacientes com síndrome gripal, UBS do Porto Alegre permanecerá fechada por tempo indeterminado - Foto: Assessoria

Antes utilizada para atendimentos a pacientes com síndrome gripal, UBS do Porto Alegre permanecerá fechada por tempo indeterminado - Foto: Assessoria

A partir desta semana, a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Porto Alegre em Toledo estará fechada, por tempo indeterminado, para o atendimento ao público. O local vinha sendo utilizado para pacientes com síndrome gripal (tosse, febre, dor de garganta, falta de ar, entre outros sintomas), os quais podem continuar procurando os postos do Santa Clara, Panorama e Cosmos – estes dois últimos permanecem funcionando aos fins de semana.

A unidade do Porto Alegre se junta a outras oito (Alto Panorama, Pancera, Industrial, Concórdia, Bressan, Boa Vista, Novo Sobradinho e Dois Irmãos) que foram fechadas a fim de colocar as equipes em outras frentes de trabalho no combate à Covid-19. Demais procedimentos (vacinas, curativas, consultas e dispensa de medicamentos) que não envolvam síndrome gripal estão sendo realizados nas UBS Coopagro (incluem as áreas de abrangência das unidades do Industrial, Pancera e Cosmos), São Francisco (Alto Panorama e Panorama), Europa (Concórdia, Santa Clara e Europa), Centro (Paulista, Bressan e Porto Alegre), Maracanã, São Luiz (Boa Vista), Vila Nova (Novo Sobradinho) e Vila Ipiranga (Dois Irmãos).

As UBS Coopagro e Europa também foram destinadas como referência para atendimentos odontológicos e as gestantes estão sendo encaminhadas para a unidade do Paulista. Acesse aqui o mapa completo da disposição geográfica dos serviços da rede municipal de saúde.

Pronto Atendimento

Desde a última quinta-feira (11) o Pronto Atendimento Municipal Doutor Jorge Milton Nunes, o Mini Hospital da Vila Pioneiro, atenderá exclusivamente pacientes com suspeita ou diagnóstico positivo para o Sars-Cov2 (novo coronavírus) que necessitem de internação. Esta é uma medida provisória que foi tomada em razão do crescimento de casos de covid-19 em Toledo.

Neste cenário, o Pronto Atendimento Municipal atenderá somente casos de urgência e emergência, e pacientes regulados de Covid-19. A população que necessite de outro tipo de atendimento de urgência deve se dirigir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Vila Becker.

O Pronto Atendimento Municipal destinará todos os leitos de enfermaria para a assistência aos casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. “É uma medida que reforça a preocupação do governo municipal em atender este tipo de paciente. A exclusividade nos permite concentrar esforços e dedicação integral no enfrentamento à covid-19”, afirma a secretária de Saúde, Denise Liell.

Estruturação

Para pacientes que apresentem sintomas de síndrome gripal, a prefeitura disponibiliza um call center – (45) 3055-8872 – para que estes avaliem se é necessário buscar atendimento médico – e, caso precisem, onde fazê-lo. Para operacionalizar toda esta estrutura, a Secretaria Municipal de Saúde contratou, entre março e maio, 51 novos profissionais.

Para que todo este quadro não fique sobrecarregado e exposto ao novo coronavírus, Denise pede que a população redobre os cuidados, lavando as mãos (incluindo os pulsos, as unhas e os espaço entre os dedos) com água e sabão ou utilizar álcool gel várias vezes ao dia; higienizando os objetos mais manuseados com álcool; mantendo os ambientes sempre ventilados e arejados; e cobrindo o rosto com o braço ou um lenço descartável ao tossir ou espirrar. Além disso, o isolamento social é essencial para evitar a disseminação do vírus. “A Secretaria da Saúde, alinhada com os órgãos de saúde, reforça que ficar em casa e só sair quando preciso e usando máscara é fundamental para evitarmos a contaminação de mais pessoas”, salienta a secretária.