UBS Parque São Paulo estará fechada para mudança na próxima semana

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel informa que a UBS( Unidade Básica de Saúde) do Parque São Paulo estará fechada para atendimento ao público nos dias 13,14 e 15/01, em razão de mudança. A unidade voltará a atender já na quinta feira (16) em horário normal, das 7h às 19h, em sua sede própria, que passou por reformas nos últimos meses e está localizada à Rua Celso Esperança, esquina com a rua Francisco Schelle, S/N, Bairro Parque São Paulo.

De acordo com o Gerente da Atenção Primária, Ali Hassan Haidar “durante o período de mudança os usuários que necessitarem de atendimento podem procurar as unidades mais próximas ou as UPAS, em casos de urgência”.