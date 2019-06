UAB oferece especialização gratuita em Libras

O polo presencial da UAB (Universidade Aberta do Brasil) instalado no PTI (Parque Tecnológico Itaipu) está com inscrições abertas para o curso de Especialização em Libras na modalidade semipresencial. Assim como o curso, as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 10 de julho pelo link https://evento.unicentro.br/site/nead-esp/2019/1.

Para Foz do Iguaçu, são 35 vagas disponíveis para o curso, que é ofertado pela Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) por meio de um convênio com a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e a UAB. As aulas serão realizadas a partir de setembro pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem e em encontros presenciais agendados no PTI.

O curso tem carga de 480 horas e duração de 18 meses. A matriz curricular é formada pelas seguintes disciplinas: Princípios e Práticas de EaD (30h), Metodologia da Pesquisa (30h), Didática e Educação de Surdos (60h), Fundamentos da Interpretação e Tradução de Libras (60h). Libras I (60h), Libras II (60h). Libras III (60h). Libras IV (60h) e Libras V (60h).

O processo de seleção é composto por análise curricular e leva em consideração primeiramente se o candidato possui graduação em Licenciatura ou Bacharelado em Letras/Libras, seguido pelo tempo de atuação na área da educação.

Mais informações podem ser esclarecidas pelo telefone (45) 3576-7030 das 14h às 22h.

O curso

O curso de especialização em Libras (Língua Brasileira de Sinais) apresenta-se como um aparato técnico e eficaz para o enfrentamento e superação das barreiras comunicacionais da comunidade surda. De acordo com dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/2010, há 9,7 milhões de pessoas surdas no País.

A UAB

A UAB foi criada em 2006 em regime de colaboração entre o Ministério da Educação, universidades públicas e municípios com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no Brasil. Atualmente 109 universidades públicas estão integradas ao Sistema UAB.

Em Foz do Iguaçu já foram ofertadas 4.440 vagas, com a formação de 2.417 alunos, 64% deles acima dos 30 anos.