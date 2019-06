Turma da Mônica participa de exposição em Cabo Verde

Teve início dia 27 de maio, no IILP (Instituto Internacional da Língua Portuguesa), na Casa Rosa, na Cidade de Praia, em Cabo Verde, a exposição “Turma da Mônica: Viagem aos países de língua portuguesa”. O objetivo é mostrar ao público infantojuvenil, de maneira lúdica, as diferentes formas de falar o português na CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e também divulgar o VOC (Vocabulário Ortográfico Comum).

Com iniciativa da Embaixada do Brasil em Cabo Verde, a mostra é uma obra homônima da adaptação do escritor José Santos e dos estúdios Mauricio de Sousa. É composta por 35 painéis com textos e ilustrações com a Turma da Mônica e permanecerá em cartaz durante os meses de junho e julho com visitas agendadas.

Na exposição, em cartaz no IILP, o público poderá acompanhar as descobertas da Mônica, do Cebolinha, da Magali e demais integrantes da turminha em suas viagens pelos nove países de língua portuguesa.

Os personagens da Turma da Mônica foram criados nos anos 60, pelo desenhista brasileiro Mauricio de Sousa, e suas criações chegam a cerca de 30 países.

Parceria

Falando em língua portuguesa, o primeiro projeto que José Santos e Mauricio de Sousa fizeram em parceria foi uma publicação mostrando as diferenças do português falado no Brasil e na Europa, chamado Turma da Mônica: uma viagem a Portugal.

E agora a viagem se amplia à América Latina, onde a turma do bairro do Limoeiro visita 11 países, da Argentina ao México, para aprender sobre seus costumes, geografia e língua.