Turismo Rural ganha destaque em Cascavel

O Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural Brasil Rural marca presença, desde outubro, na cidade paranaense de Cascavel. Sob coordenação da especialista e acadêmica Andreia Roque, atividade inclui estudos de campo para a “Construção da Metodologia de Rede Colaborativa para o Desenvolvimento de Negócios do Turismo Rural em Cascavel”.

A primeira etapa, denominada “Matriz de Autoanálise”, contou com Sandro Marcelo Cobello, especialista em Gestão Mercadológica em Turismo e Hotelaria pela ECA/USP, em visita ao município. Cobello levou na bagagem a experiência adquirida com a criação de roteiros, a exemplo da Estrada do Vinho e da Alcachofra, implementadas no município de São Roque – SP. O projeto em Cascavel contempla as dimensões econômica, social, ambiental e institucional dos 17 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), com metas globais estabelecidas pela Assembléia Geral das Nações Unidas.

Desde a fundação, o Instituto Brasil Rural trabalha para alcançar o objetivo de uma Metodologia de Rede Colaborativa para o Desenvolvimento de Negócio do Turismo Rural. No ponto de partida, análise e redesenho dos processos de planejamento estratégico, gestão do conhecimento e capacitação da atividade do turismo rural. Foi iniciada a construção de um mapa estratégico de formulação e implementação de políticas para o desenvolvimento do turismo rural em Cascavel, a partir da realização de estudos e diagnósticos das realidades locais.

Esta metodologia especifica permite a construção dos Índices de Desenvolvimento do Turismo Rural, com foco na promoção e no desenvolvimento da competitividade. Inclui análises de viabilidade da promoção e operacionalização da atividade e busca sistematizar contribuições técnicas relevantes. Leva em conta experiências brasileiras bem-sucedidas, que se fortalecem graças as atividades turísticas, culturais, e ambientais do universo da ruralidade. Isso faz parte tanto o agronegócio como a agricultura familiar.

Colegiado multidisciplinar

A produção de informações relevantes sobre o turismo rural representa importante vetor da atuação do Instituto, que é constituído por um colegiado multidisciplinar, formado por cidadãos compromissados e profissionalmente qualificados em suas respectivas áreas de atuação. Procura compartilhar experiências teóricas e práticas, realizando ao longo dos anos trabalhos de campo em programas e projetos de abrangência nacional e internacional.

Andreia Roque, expert e pioneira na área, assegura que “o Instituto Brasil Rural – tem como objetivo principal ampliar a contribuição para o desenvolvimento sustentável do turismo rural. Participa e implementa projetos de cooperação técnica”. Detentora de vasto currículo, que inclui prestação de serviços a organismos internacionais, Andreia Roque é mentora de startups para o desenvolvimento territorial e negócios sociais. “Acredito no turismo como ferramenta de transformação”, enfatiza.

Palestra, Oficina e Expovel

O trabalho que Andreia Roque e equipe realizam em Cascavel tem na pauta palestra proferida por Valéria Andrade de Thomaz, dia 11 de novembro. Ela é expert em Mercado e Conventions Visitors Bureaux; mestre em Turismo pela EACH/USP e SENAC-SP. Vai abordar o tema “Turismo Rural: Mercado, desenvolvimento econômico e a busca pela experiência”. No dia seguinte (12/11), Valéria conduzirá a oficina de trabalho “Engajamento dos membros participantes da Rede de Colaboração do Turismo Rural”.

As duas atividades reunirão alunos do curso de Turismo Rural, promovido pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) de Cascavel. Contará com a presença de empresários, gestores públicos e produtores rurais participantes da etapa inicial, além de convidados do grupo gestor.

No dia 14 de novembro, Valéria Andrade de Thomaz visitará a 40ª ExpoVel (Feira Agropecuária e Industrial de Cascavel), a se realizar de 13 a 17/11. Durante o tour pelo recinto, vai conhecer de perto organizadores, expositores e visitantes do evento.