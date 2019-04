Turismo de Itaipu registra melhor primeiro trimestre da história

Entre janeiro e março, 181.636 pessoas visitaram os atrativos turísticos oferecidos pelo Complexo Turístico Itaipu (CTI). O número representa um aumento de 8,42% em relação ao mesmo trimestre de 2018 e é o maior registrado na série histórica iniciada em 2007, quando o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) passou a ser responsável pela gestão do complexo.

O aumento foi impulsionado pela alta taxa de visitação registrada no mês de março, quando o movimento foi 40,81% superior em relação a 2018 (de 38.075 para 53.614 pessoas). O carnaval também teve uma contribuição importante nas estatísticas. Durante os quatro dias de feriado prolongado, foram 15.897 visitantes, movimento 18,60% maior que o registrado na mesma data comemorativa em 2018, ano que detinha o recorde anterior.

Em relação aos atrativos, o Ecomuseu foi o destaque do trimestre. O local recebeu 27.500 pessoas, 66% a mais que o público registrado no mesmo período de 2018. Na mesma comparação, o Circuito Especial teve aumento de 6,88% no movimento. Os números tiveram ainda o reforço de atrativos lançados recentemente pelo CTI: a Exposição Itaipu Natureza, montada no Cataratas JL Shopping; o “Itaipu Kids”, passeio voltado para crianças de 6 a 13 anos de idade; e o Itaipu Tecnologia, que tem uma vertente mais científica.

Os números levantados levaram em consideração o fluxo de visitantes no período de 1º de janeiro a 31 de março nos seguintes atrativos: Visita Panorâmica, Circuito Especial, Ecomuseu, Refúgio Biológico, Iluminação, Polo Astronômico, Visita VIP (com Veículo Elétrico), Kattamaram, Itaipu Kids, Itaipu Natureza e Itaipu Tecnologia. Não são considerados os dados das visitas institucionais ou do lado paraguaio da usina.

Museu em Ação

No dia 13 de abril, o Ecomuseu vai oferecer à comunidade uma tarde repleta de atrações gratuitas, das 16h às 19h. Durante o evento Museu em Ação, serão ofertadas 16 oficinas sobre os mais variados temas. A entrada é livre, mas é preciso se inscrever antecipadamente para algumas atividades pelo link http://webforms.pti.org.br/museuemacao. Somente a oficina especial para construção de uma máquina de Rube Goldberg (aparelho que executa tarefa simples de forma complicada, com uma reação em cadeia) deve ser feita por um link específico: webforms.pti.org.br/oficinamuseuemacao.

O Ecomuseu fica na Avenida Tancredo Neves, 6001, em Foz do Iguaçu (PR).

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,6 bilhões de MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh. Em 2018, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90% do Paraguai.