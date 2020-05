Tupãssi registra terceiro caso positivo de covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, confirmou na tarde desta quinta-feira(28) o terceiro caso de Coronavirus no Município de Tupãssi.

Trata-se de um paciente de 29 anos, sem histórico de saída da cidade, que segue internado e teve o material coletado no dia 26 de Maio no hospital municipal, no setor da Ala Covid e em seguida o material foi encaminhado para o Laboratório Central do Estado de Curitiba, para realização do exame.