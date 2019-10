Tudo pronto para o primeiro Hackathon das Engenharias

Já está tudo pronto para o Hackathon das Engenharias que será realizado em Cascavel de 18 a 20 de outubro de 2019 voltado para programadores, designers, estudantes e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de softwares.

O evento é uma realização da Aeac (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel), em parceria com o Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) e apoio do Sebrae/PR e programa Startup PR.

Dentro do segmento das engenharias, esse é o primeiro Hackathon a ser realizado na cidade. O gerente regional oeste do Sebrae/PR, Augusto César Stein, comemora a parceria com a Aeac e o Crea-PR na realização do Hackathon das Engenharias em Cascavel. “Nossa expectativa vai além do evento, está na continuidade do Hackathon, para que essas ideias e propostas se transformem em projetos ou até mesmo em empresas, geralmente em startups, e assim, de fato, esses desafios e problemas sejam trabalhados continuamente”, observa.

Augusto Stein ressalta ainda a importância do evento: “O Hackathon é interessante porque, num curto período de tempo, trabalhamos alguns problemas que são cruciais para nossos parceiros, para a instituição ou para o segmento, e quem define que tipo de problemática será abordada na maratona são os parceiros”, destaca.

Objetivo

O Hackathon das Engenharias em Cascavel tem como principal objetivo “buscar processos mais ágeis e soluções inovadoras, com foco na elevação da produtividade, da eficiência da fiscalização e dos recursos do Crea-PR e com isso proporcionar à sociedade mais segurança nas obras e serviços das áreas das Engenharias, da Agronomia e das Geociências”, declara o gerente regional do Crea-PR, engenheiro civil Geraldo Canci.

Na maratona, engenheiros e arquitetos serão os mentores, os “donos dos problemas”, e vão dar as coordenadas, elencando os desafios para que as equipes hackathons, formadas por profissionais de TI e negócios, por exemplo, encontrem as melhores soluções para as problemáticas. “A participação dos mentores é importantíssima, fundamental na maratona. Nesse caso, engenheiros e arquitetos irão apontar as dificuldades e orientar as equipes na busca de soluções”, explica o gerente regional do Sebrae.

Para o presidente da Aeac, engenheiro agrícola Valmor Pietch, o Hackathon trará benefícios para engenheiros e arquitetos em Cascavel. “Minha expectativa é que tenhamos uma chuva de grandes ideias para as situações que já foram levantadas nas oficinas preparatórias realizadas no início do mês. Essas ideias serão oportunidades para que cumpramos nossos objetivos/missão na fiscalização do exercício profissional e em benefício da sociedade”, conclui.

Onde e quando

O evento será realizado na sede do Sebrae Cascavel, na Rua Rua Vitória, 2.564, esquina com Avenida Tancredo Neves, com início às 14h no dia 18 de outubro e término ao meio-dia no dia 20 de outubro de 2019. A premiação total será de R$ 7 mil. Inscrições e informações sobre o evento: http://bit.ly/hackathondasengenharias.