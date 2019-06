Tudo pronto para o 13º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu

Mais de mil estudantes e professores de todo o Brasil são esperados para a 13ª edição do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, que ocorre em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 13 e 14 de junho. O Fórum é considerado o principal técnico-científico do turismo nacional e movimenta diversos setores da economia, como a hotelaria e a gastronomia local.

Nesta edição, mais de 280 trabalhos científicos foram submetidos. Os aprovados serão apresentados no Campus de Foz da Unioeste e no Rafain Palace Hotel & Convention. Os artigos e resumos expandidos são divididos em 12 eixos temáticos e fazem um recorte importante sobre a produção científica do setor. O ensalamento completo está disponível em http://festivaldascataratas. com/13o-forum-internacional- de-turismo-do-iguassu/.

De acordo o idealizador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli, o Fórum representa uma oportunidade real de interação entre academia e mercado. “É uma contribuição importante para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do setor”, destaca.

No dia 13 de junho, às 19h, Leilianne Michelle Trindade da Silva Barreto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e Diego Bufquin, da Universidade Central Flórida, ministram a palestra magna do evento que terá como tema “Competências Profissionais e Mercado de Trabalho no Turismo”.

A programação do Fórum ainda conta com oficinas, minicursos e o compartilhamento de 14 relatos de experiência, estudos de caso e melhores práticas em turismo, uma das novidades deste ano.

O Fórum promovido pela De Angeli Feiras em parceria com o Programa de Mestrado e Doutorado em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), com apoio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e diversas universidades e institutos brasileiros.

14º Festival das Cataratas

O Festival das Cataratas é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo, com organização da De Angeli e patrocínio da Fecomércio, CNC e Fundo Iguaçu.

Dias: 12, 13 e 14 de junho de 2019

Local: Rafain Palace Hotel & Convention

Foz do Iguaçu – PR – BR

045 3029 6603 / 99975 2402