TUDO OU NADA | Basquete feminino tem fim de semana decisivo

Derrotada no tempo extra por Porto Rico, por 91 a 89, depois de empate por 83 pontos no jogo da última quinta-feira (6), o basquete feminino do Brasil tem um fim de semana decisivo em Bourges, na França. Neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), a seleção brasileira enfrenta as donas da casa, e no domingo (9), às 10h, despede-se do Pré-Olímpico contra a Austrália. O Brasil precisa vencer ao menos um desses jogos para garantir vaga em Tóquio 2020. As francesas, que terminaram o último mundial em quinto lugar, também perderam na estreia, por 72 a 63 para as australianas, atuais vice-campeãs mundiais.

