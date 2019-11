Trump quer que China faça mais concessões para fechar acordo comercial

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, exigiu que a China faça mais concessões se for para as duas maiores economias do mundo concluírem a “primeira fase” de um acordo comercial. Segundo a imprensa americana, um acordo não deve ser fechado até o final deste ano.

“A China deseja fechar um acordo comercial muito mais do que eu. Não acho que os chineses estejam atingindo o nível que quero”, disse Trump nessa quarta–feira (20).

Órgãos de imprensa dos Estados Unidos informaram que Washington quer que Pequim adote medidas estruturais abrangentes, como, por exemplo, proteção dos direitos de propriedade intelectual, antes de concordar com o pedido do lado chinês para a redução de algumas tarifas.

A notícia fez com que os preços das ações em Tóquio reagissem fortemente. Nesta quinta-feira (21), o índice Nikkei chegou a cair 1,8% em determinado momento por causa de crescentes preocupações comerciais.

*Emissora pública de televisão do Japão